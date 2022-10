Sentite Flachi: “Non è più la Fiorentina dell’anno scorso, manca cattiveria e gioco”

Ma quella di Francesco Flachi è una storia di rinascita e redenzione, una storia da film. Stoppato per ben 12 anni di squalifica causa ricaduta nel doping, l’ex folletto che faceva impazzire i tifosi della Samp si è rimesso in gioco alla tenera età di 47 anni. Dopo il Signa, la Praese, squadra di Genova Prà che milita in Promozione. E, udite udite, domenica ha segnato con l’Ospedaletti.

Magari servirebbe ancor alla Fiorentina visto che non segna nemmeno col lumicino…

Ride. «La battuta ci sta, purtroppo non è fattibile. Non so perché la Viola stia andando così, è difficile riconfermarsi. Non vorrei che i giocatori si siano rilassati dopo la conquista dell’Europa. Non è più la Viola dell’anno scorso, è senza quella cattiveria e quel gioco che ha messo in difficoltà anche le squadre importanti». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, CORI DISCRIMINATORI CONTRO COMMISSO A BERGAMO, NE PARLANO ANCHE IN FRANCIA