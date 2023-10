Sentite Fagioli: “Minacciavano di spezzarmi le gambe, a Sassuolo piansi. Mai scommesso sulla Juve”

“Fagioli: ‘A Sassuolo piansi per i debiti. Mai scommesso sulla Juve'” scrive Tuttosport oggi in edicola. La confessione davanti a Chiné del centrocampista della Juventus: “Minacciavano di spezzarmi le gambe, non ho mai scommesso su Juventus o Cremonese”. Il giocatore ha parlato anche delle lacrime al Mapei Stadium contro il Sassuolo: “Appena uscito dal terreno di gioco mi misi a piangere di fronte alle telecamere, pensando ai miei problemi legati ai debiti delle scommesse” si legge nelle pagine finali del verbale delle dichiarazioni ai pm.