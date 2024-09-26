Sentite da Empoli: "Se dovessi dare delle percentuali, la Fiorentina è la sfavorita per domenica"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centravanti dell'Empoli, Luca Saudati, ha così parlato del Derby di domenica tra Fiorentina ed Empoli: "Per quanto riguarda i risultati ottenuti, l'Empoli...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centravanti dell'Empoli, Luca Saudati, ha così parlato del Derby di domenica tra Fiorentina ed Empoli: "Per quanto riguarda i risultati ottenuti, l'Empoli è la squadra più in forma delle due. C'è anche da dire che la Fiorentina ha recuperato giocatori importanti e la vittoria. Se dovessi dare delle percentuali andrei più sull'Empoli. Il lavoro degli azzurri negli anni è sempre ottimo, da fiducia sempre ad allenatori e giocatori che hanno esperienze negative alle spalle.D'Aversa è un allenatore molto coraggioso, ha lanciato tanti giovani in queste prime uscite".

COSA RISCHIA GUDMUNDSSON PER IL POST CONTRO LA SAMPDORIA? POSSIBILE MULTA, SQUALIFICA DIFFICILE

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