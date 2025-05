Sentite Cecchi: “La Fiorentina ora ha una base solida. A Palladino vanno fatti i complimenti”

Stefano Cecchi, giornalista e tifoso viola ha parlato a Toscana TV riguardo la situazione in casa Fiorentina:

“La Fiorentina ha una base solida per costruire il futuro, confermando i giocatori più forti come Dodô. La squadra ha dimostrato personalità e, anche se Palladino non convince tutti, credo che sia il momento di sostenerlo anziché criticarlo ulteriormente. La società lo ha scelto, quindi è il caso di dargli fiducia e riconoscergli il merito di aver ottenuto il miglior risultato dall’arrivo di Commisso.

Partecipare alla Conference League è un risultato significativo, anche se qualcuno la considera una competizione minore. Quest’anno, però, ci sono squadre di alto livello come il Betis e il Chelsea in finale. Non sarebbe stato fantastico essere al loro posto? La Fiorentina ha conquistato il diritto di partecipare alla Conference League con merito, dopo averla raggiunta per caso l’anno scorso e aver ottenuto l’ottavo posto.

Ora è il momento per Commisso e Pradè di proteggere Palladino dalle critiche dei tifosi e di rafforzare ulteriormente la squadra.”