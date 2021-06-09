Sentenza Viola Park, la decisione non arriva nemmeno oggi e sarà nuovamente rinviata
Slitta ancora la sentenza sul Viola Park
Secondo quello che riporta Lady Radio, il tanto atteso responso sul ricorso di Italia Nostra contro i lavori per la realizzazione del Viola Park, la nuova casa della Fiorentina, non arriverà nemmeno oggi. Il Comune di Bagno a Ripoli riferisce che l'ordinanza sulla richiesta di sospensiva non arriverà prima della giornata di domani. Fermo restando che il Tar potrebbe anche decidere di pronunciarsi non solo sulla sospensiva, ma direttamente sul merito del ricorso chiudendo così la questione in via definitiva, e rinviando in questo caso la decisione di qualche ulteriore giorno
QUESTE LE RICHIESTE DI GATTUSO ALLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/le-richieste-di-gattuso-alla-fiorentina-almeno-4-titolari-nessuna-rivoluzione-kokorin-va-bene/142460/