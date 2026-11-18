Semplici: "Vanoli deve trovare l'equilibrio, non puoi fare 3 gol a partita per vincere"

L'ex tecnico del Cagliari ha parlato della Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto l'ex tecnico della Primavera viola Leonardo Semplici per parlare di Fiorentina: "Dopo quest'avvio complicato, il calendario sembra sorriderci poi bisogna stare attenti perchè in A ogni partita fa storia a sè. Se la Fiorentina gioca come sa, può ritirarsi su definitivamente facendo i risultati che tutti si aspettano perchè il mercato fatto è stato buono."

Prosegue: "Qualcosa non ha funzionato tipo nell'equilibrio perchè si prendono troppi gol e questo dipende proprio da tutta la squadra. Manca un'intesa che ti servirebbe per chiudere il reparto arretrato anche perchè non sempre puoi fare 3 gol a partita. Credo che Vanoli possa trovare quest'equilibrio perchè è quello che ti manca per fare un campionato all'altezza."

Sulla Fiorentina: "Bisogna lavorare sulla fase di non possesso per tornare a coprire meglio perchè giochi con due terzini che non difendono e questo danneggia la difesa. C'è da fare un allenamento per portare anche chi non è abituato a difendere, a farlo come vuole Vanoli."

Su Fagioli-Oulai: "Vanno allenati, per me possono giocare anche insieme, ma dipende da chi c'è intorno a loro. Spero imparino a coesistere con anche uno come Atta di fianco."