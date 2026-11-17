Como disperato per Kean: “Si allungano ancora i tempi di recupero, ha avuto bisogno di altri controlli”

Per Kean si parla di controlli al Pronto Soccorso

“Secondo indiscrezioni, Moise Kean, l'attaccante del Como fermo da un mese, potrebbe avere bisogno di più tempo per poter rientrare. Il giocatore avrebbe avuto bisogno di un controllo medico non si sa bene se per un nuovo guaio o per un decorso rallentato rispetto alla diagnosi. Qualcuno parla di controllo in Pronto Soccorso. Ma non si conoscono entità e problema. L'unica cosa che si sa è che il giocatore, scomparso per un po' dai social, è tornato attivo con un poco rassicurante bollo nero al posto della immagine instagram.

Kean era arrivato a Como già sofferente per un guaio alla tibia che aveva provocato assenze quando era alla Fiorentina. Un problema che era noto al Como tanto da aver organizzato controlli specifici quando era arrivato in azzurro. Il problema è arrivato in occasione della scorsa convocazione in nazionale, quando era tornato "infortunato" e sia Fabregas che Suwarso, i due diverse occasioni, avevano parlato di problema "nuovo", addirittura accusando lo staff azzurro di Mancini di essere stato poco chiaro sull'utilizzo del giocatore. Eppure sul caso resta un fitto velo di mistero. Non si capisce bene la natura e la tipologia del guaio, né di quello vecchio né di quello nuovo. Lo si aspettava in campo per fine novembre per la sfida tutta da vivere da ex con la Juve. Ma l'aria che tira è di tempi più lunghi”, si legge. Lo scrive la provincia di Como