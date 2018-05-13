Una semifinale! vincere e segnare tanti gol vale 4 punti. La situazione in caso di arrivo a pari punti..

È indubbiamente la partita più importante della stagione, una vera e propria semifinale per l'accesso all'Europa League. Solo vincendo oggi la Fiorentina potrà poi andare a giocare la finale domenica...

È indubbiamente la partita più importante della stagione, una vera e propria semifinale per l'accesso all'Europa League. Solo vincendo oggi la Fiorentina potrà poi andare a giocare la finale domenica prossima a San Siro.

Mancano due partite e gli intrecci sono tantissimi. Tre le squadre nella volata finale. Fiorentina, Milan e Atalanta.

In caso di arrivo a pari punti potrebbe essere decisivo lo scontro diretto e in secondo luogo la differenza reti. Con l'Atalanta ad esempio, c'è perfetta parità negli scontri diretti e in caso di pari punti a contare sarà la differenza reti. La situazione per adesso è a favore dei bergamaschi con un + 6 rispetto ai viola tra gol fatti e subiti. Ecco perché oggi per la squadra di Pioli sarebbe fondamentale una vittoria con tanti gol.

In questo modo è come se la Fiorentina recuperasse ancora un altro punto alla squadra di Gasperini.

Diverso il discorso con il Milan dove in caso di arrivo a pari punti sarebbe ancora più decisivo lo scontro diretto del ritorno visto che all'andata è finito in pareggio. Se anche il ritorno dovesse finire in pareggio con arrivo a pari punti, la differenza reti in questo caso dà un provvisorio +3 a favore della Fiorentina.

Ecco perché è ancora più importante la partita di oggi. Una semifinale da vincere a tutti costi cercando di segnare più gol possibile. Animo Fiorentina...

Flavio Ognissanti