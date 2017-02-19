SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER MILAN-FIORENTINA

22.42: Finisce qui. Il Milan vince 2-1. Buonanotte da Gabriele Caldieron.
49′: tiretto di Badelj. Donnarumma deve solo chinarsi.
40′: fuori Sosa dentro Poli.
39′: TATARUSANU MIRACOLOSO! Abate da due passi gli tira addosso ma il portiere è molto bravo.
38′: una Fiorentina che è lenta in fase di impostazione, ci vuole un guizzo.
35′: ci prova Kalinic dalla distanza, para Donnarumma.
35′: fuori Ilicic dentro Saponara.
33′: recrimina la Fiorentina per un presunto fallo di mano di Abate in area…
28′: ammonito Suso per simulazione.
27′: fuori Kucka e Deulofeu dentro Bertolacci e Zapata.
25′: fuori Chiesa dentro Tello e fuori Cristoforo per Badelj.
18′: si scalda Saponara ma ancora nessun cambio per Sousa…
10′: SANCHEZ CLAMOROSO ERRORE! Ilicic batte molto bene la punizione e di “piattone” il colombiano da due passi spara alto. Clamorosa occasione vanificata…
8′: OCCASIONE VIOLA! Cross e contro cross tra Chiesa e Ilicic con nessuno lesto a battere a rete. Che spreco…
6′: ammonito Gomez per aver fermato Kalinic, forse c’erano gli estremi per il rosso. Ammonito nella circostanza anche Vecino per proteste.
3′: tiro di Vecino ben bloccato da Donnarumma.
21.52: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Milan e Fiorentina.
——–SECONDO TEMPO——–
21.35: fine primo tempo Milan 2 Fiorentina 1.
45′: ammonito Vangioni.
43′: giallo per Salcedo.
43′: PALO DI PASALIC! Bordata del croato da dentro l’area, Tatarusanu la sfiora quel tanto che basta per spingerla sul palo.
41′: GONZALO VICINO AL GOAL! Ilicic lo pesca bene su calcio piazzato, colpo di testa e palla alta da buonissima posizione.
30′: GOAL MILAN DEULOFEU! Borja perde palla che giunge a Deulofeu, destro a giro e 2-1.
26′: buona trama viola con Salcedo che trova un angolo.
20′: NIKOLAAAAA KALINIC! 1-1! Cross al bacio di Chiesa per Kalinic che con un taglio magistrale mette dentro, 1-1. Goal viziato da una precedente posizione di fuorigioco dell’assist man.
16′: KUCKA MILAN IN VANTAGGIO! Punizione battuta dentro e il centrocampista del Milan anticipa Astori e mette in fondo al sacco 1-0.
11′: BRAVO DOMNARUMMA! Borja Valero calciando di sinistro impensierisce il giovane portiere che sventa in corner.
8′: ci prova Vecino dalla distanza ma Donnarumma c’è.
5′: Sosa calcia alta una punizione da posizione defilata…
1′: Chiesa mette paura a Donnarumma con Salcedo che aveva messo a tu per tu con il portiere che ha allontanato in anticipo. Poi Ilicic dalla sua mattonella tira a giro, alto.
20.48: VIA! È iniziata Milan-Fiorentina.
———-INIZIO GARA———–
20.42: amici di Labaroviola buonasera da Gabriele Caldieron e benvenuti alla cronaca live di Milan-Fiorentina. Queste le formazioni: MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu.
FIORENTINA (4-2-3-1): Tatarusanu, Sanchez, Rodriguez, Astori, Salcedo; Vecino, Valero; Chiesa, Ilicic, Cristoforo; Kalinic.