SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER MILAN-FIORENTINA

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Gabriele Caldieron

19 Febbraio · 21:36

Aggiornamento: 19 Febbraio 2017 · 23:36

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Fiorentinaprimo pianoSerie A

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22.42: Finisce qui. Il Milan vince 2-1. Buonanotte da Gabriele Caldieron.

49′: tiretto di Badelj. Donnarumma deve solo chinarsi.

40′: fuori Sosa dentro Poli.

39′: TATARUSANU MIRACOLOSO! Abate da due passi gli tira addosso ma il portiere è molto bravo.

38′: una Fiorentina che è lenta in fase di impostazione, ci vuole un guizzo.

35′: ci prova Kalinic dalla distanza, para Donnarumma.

35′: fuori Ilicic dentro Saponara.

33′: recrimina la Fiorentina per un presunto fallo di mano di Abate in area…

28′: ammonito Suso per simulazione.

27′: fuori Kucka e Deulofeu dentro Bertolacci e Zapata.

25′: fuori Chiesa dentro Tello e fuori Cristoforo per Badelj.

18′: si scalda Saponara ma ancora nessun cambio per Sousa…

10′: SANCHEZ CLAMOROSO ERRORE! Ilicic batte molto bene la punizione e di “piattone” il colombiano da due passi spara alto. Clamorosa occasione vanificata…

8′: OCCASIONE VIOLA! Cross e contro cross tra Chiesa e Ilicic con nessuno lesto a battere a rete. Che spreco…

6′: ammonito Gomez per aver fermato Kalinic, forse c’erano gli estremi per il rosso. Ammonito nella circostanza anche Vecino per proteste.

3′: tiro di Vecino ben bloccato da Donnarumma.

21.52: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Milan e Fiorentina.

——–SECONDO TEMPO——–

21.35: fine primo tempo Milan 2 Fiorentina 1.

45′: ammonito Vangioni.

43′: giallo per Salcedo.

43′: PALO DI PASALIC! Bordata del croato da dentro l’area, Tatarusanu la sfiora quel tanto che basta per spingerla sul palo.

41′: GONZALO VICINO AL GOAL! Ilicic lo pesca bene su calcio piazzato, colpo di testa e palla alta da buonissima posizione.

30′: GOAL MILAN DEULOFEU! Borja perde palla che giunge a Deulofeu,  destro a giro e 2-1.

26′: buona trama viola con Salcedo che trova un angolo.

20′: NIKOLAAAAA KALINIC! 1-1! Cross al bacio di Chiesa per Kalinic che con un taglio magistrale mette dentro, 1-1. Goal viziato da una precedente posizione di fuorigioco dell’assist  man.

16′: KUCKA MILAN IN VANTAGGIO! Punizione battuta dentro e il centrocampista del Milan anticipa Astori e mette in fondo al sacco 1-0.

11′: BRAVO DOMNARUMMA! Borja Valero calciando di sinistro impensierisce il giovane portiere che sventa in corner.

8′: ci prova Vecino dalla distanza ma Donnarumma c’è.

5′: Sosa calcia alta una punizione da posizione defilata…

1′: Chiesa mette paura a Donnarumma con Salcedo che aveva messo a tu per tu con il portiere che ha allontanato in anticipo. Poi Ilicic dalla sua mattonella tira a giro, alto.

20.48: VIA! È iniziata Milan-Fiorentina.

———-INIZIO GARA———–

20.42: amici di Labaroviola buonasera da Gabriele Caldieron e benvenuti alla cronaca live di Milan-Fiorentina. Queste le formazioni: MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu.
FIORENTINA (4-2-3-1): Tatarusanu, Sanchez, Rodriguez, Astori, Salcedo; Vecino, Valero; Chiesa, Ilicic, Cristoforo; Kalinic.

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