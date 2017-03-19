SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER CROTONE-FIORENTINA

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Questa la cronaca live di Crotone-Fiorentina

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
19 marzo 2017 14:18
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16.50: FINISCE QUI! Vince La Fiorentina a Crotone! 0-1. Buonaserata da Gabriele Caldieron.

46': OCCASIONE VIOLA! Saponara si mette in proprio e penetra per vie centrali. Destro a fil di palo...

44': GOAL FIORENTINA! KALINIC!!!! Saponara inventa per Kalinic che con un pregevole pallonetto anticipa Cordaz e trova il vantaggio 0-1!

39': buon cross di Vecino per Kalinic che di testa non incrocia bene.

36': fuori Barberis dentro Capezzi.

35': OCCASIONE VIOLA! Babacar pesca benissimo Kalinic che dopo un controllo egregio manda a lato col sinistro. Troppo impreciso il croato...

28': MIRACOLO CORDAZ! Palla scodellata sul secondo palo per Kalinic che di volée non trova il fondo del sacco per merito di Cordaz reattivo.

26': BRIVIDO! Tatarusanu respinge in modo maldestro anziché bloccare. Per poco non combinava un pasticcio...

24': fuori Ilicic dentro Babacar e Olivera al posto di Badelj.

20': fuori Chiesa dentro Saponara.

19': OCCASIONE VIOLA! Tello inarrestabile a sinistra, ingresso in area e tiro loffio. In mezzo Ilicic e Kalinic soli...

17': contatto dubbio con Falcinelli atterrato da Tatarusanu in area. Pairetto fa giocare. Ma il tutto è nato da una dormita difensiva.

16': PALO DI FALCINELLI! Controllo in area e sinistro, palo pieno con Tatarusanu fermo...

15': ammonito Gonzalo.

13': esce Ceccherini entra Dussene.

9': Tello tenta il piazzato dopo un bellissimo servizio di Kalinic. Tiro sbilenco.

6': fuori Tonev dentro Trotta.

1': sassata di Rohden. Alto.

16.01: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Crotone e Fiorentina.

--------SECONDO TEMPO--------

15.45: fine primo tempo, Crotone 0 Fiorentina 0.

41': ammonito Cordaz.

40': DOPPIA OCCASIONE VIOLA! Prima Ilicic serve Kalinic che spara addosso al difensore, il rimpallo lo premia ma il crosta spara addosso al bravissimo Cordaz.

34': Vecino dalla distanza trova Cordaz che blocca.

32': ANCORA FIORENTINA! Cross di Chiesa per Kalinic che solo di testa manda clamorosamente alto.

30': ENNESIMO PALO DELLA FIORENTINA! Ilicic da destra in una selva di gambe riesce a calciare perfettamente sul palo lungo ma il palo dice no.

29': Ilicic dalla sua mattonella calcia bene ma Cordaz c'è.

23': OCCASIONE VIOLA! Tello da destra trova Ilicic in posizione centrale da tiraccio diventa assist per Kalinic che impatta di prima trovando un Cordaz superlativo.

19': OCCASIONE CROTONE! Falcinelli spreca ancora da posizione defilata strozzando il tiro. Fiorentina più che svogliata.

15': OCCASIONE CROTONE! Angolo ben battuto da Stoian per un solitario Falcinelli che da due passi manda sopra la traversa sciupando un'occasione d'oro.

12': ci prova Tonev. Tiro velleitario.

10': OCCASIONE CROTONE! Sanchez più che dormiente perde palla e Falcinelli semina il panico in area. La conclusione deviata va in corner.

8': buona trama viola con Tello ancora protagonista. Ritmi comunque bassi.

2': OCCASIONE VIOLA! Ilicic trova con un passaggio illuminante Tello che tutto solo manda alto...

15.00: VIA! È iniziato il match tra Crotone e Fiorentina.

-----------INIZIO GARA---------

14.15: amici di labaroviola buon pomeriggio e ben tornati, un saluto da Gabriele Caldieron. Crotone-Fiorentina per continuare ad inseguire il sesto posto. Questa la Fiorentina di oggi scelta da Sousa: Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.), Astori, Sanchez, Badelj, Vecino, Tello, Ilicic, Kalinic, BorjaValero, Chiesa

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