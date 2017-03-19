SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER CROTONE-FIORENTINA

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Questa la cronaca live di Crotone-Fiorentina
16.50: FINISCE QUI! Vince La Fiorentina a Crotone! 0-1. Buonaserata da Gabriele Caldieron.
46': OCCASIONE VIOLA! Saponara si mette in proprio e penetra per vie centrali. Destro a fil di palo...
44': GOAL FIORENTINA! KALINIC!!!! Saponara inventa per Kalinic che con un pregevole pallonetto anticipa Cordaz e trova il vantaggio 0-1!
39': buon cross di Vecino per Kalinic che di testa non incrocia bene.
36': fuori Barberis dentro Capezzi.
35': OCCASIONE VIOLA! Babacar pesca benissimo Kalinic che dopo un controllo egregio manda a lato col sinistro. Troppo impreciso il croato...
28': MIRACOLO CORDAZ! Palla scodellata sul secondo palo per Kalinic che di volée non trova il fondo del sacco per merito di Cordaz reattivo.
26': BRIVIDO! Tatarusanu respinge in modo maldestro anziché bloccare. Per poco non combinava un pasticcio...
24': fuori Ilicic dentro Babacar e Olivera al posto di Badelj.
20': fuori Chiesa dentro Saponara.
19': OCCASIONE VIOLA! Tello inarrestabile a sinistra, ingresso in area e tiro loffio. In mezzo Ilicic e Kalinic soli...
17': contatto dubbio con Falcinelli atterrato da Tatarusanu in area. Pairetto fa giocare. Ma il tutto è nato da una dormita difensiva.
16': PALO DI FALCINELLI! Controllo in area e sinistro, palo pieno con Tatarusanu fermo...
15': ammonito Gonzalo.
13': esce Ceccherini entra Dussene.
9': Tello tenta il piazzato dopo un bellissimo servizio di Kalinic. Tiro sbilenco.
6': fuori Tonev dentro Trotta.
1': sassata di Rohden. Alto.
16.01: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Crotone e Fiorentina.
--------SECONDO TEMPO--------
15.45: fine primo tempo, Crotone 0 Fiorentina 0.
41': ammonito Cordaz.
40': DOPPIA OCCASIONE VIOLA! Prima Ilicic serve Kalinic che spara addosso al difensore, il rimpallo lo premia ma il crosta spara addosso al bravissimo Cordaz.
34': Vecino dalla distanza trova Cordaz che blocca.
32': ANCORA FIORENTINA! Cross di Chiesa per Kalinic che solo di testa manda clamorosamente alto.
30': ENNESIMO PALO DELLA FIORENTINA! Ilicic da destra in una selva di gambe riesce a calciare perfettamente sul palo lungo ma il palo dice no.
29': Ilicic dalla sua mattonella calcia bene ma Cordaz c'è.
23': OCCASIONE VIOLA! Tello da destra trova Ilicic in posizione centrale da tiraccio diventa assist per Kalinic che impatta di prima trovando un Cordaz superlativo.
19': OCCASIONE CROTONE! Falcinelli spreca ancora da posizione defilata strozzando il tiro. Fiorentina più che svogliata.
15': OCCASIONE CROTONE! Angolo ben battuto da Stoian per un solitario Falcinelli che da due passi manda sopra la traversa sciupando un'occasione d'oro.
12': ci prova Tonev. Tiro velleitario.
10': OCCASIONE CROTONE! Sanchez più che dormiente perde palla e Falcinelli semina il panico in area. La conclusione deviata va in corner.
8': buona trama viola con Tello ancora protagonista. Ritmi comunque bassi.
2': OCCASIONE VIOLA! Ilicic trova con un passaggio illuminante Tello che tutto solo manda alto...
15.00: VIA! È iniziato il match tra Crotone e Fiorentina.
-----------INIZIO GARA---------
14.15: amici di labaroviola buon pomeriggio e ben tornati, un saluto da Gabriele Caldieron. Crotone-Fiorentina per continuare ad inseguire il sesto posto. Questa la Fiorentina di oggi scelta da Sousa: Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.), Astori, Sanchez, Badelj, Vecino, Tello, Ilicic, Kalinic, BorjaValero, Chiesa