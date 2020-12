Seghedoni, radiocr. Sassuolo su Lirola: “Sorpreso dalla cifra pagata dalla Fiorentina. Duncan invece merita spazio”

Per la parlare nell’imminente sfida Fiorentina– Sassuolo di questa sera al Franchi, abbiamo contattato in Esclusiva il radiocronista del club neroverde, Paolo Seghedoni.

Buongiorno Paolo, come si presentano gli uomini di De Zerbi alla gara?

“A differenza delle solite conferenze stampa del tecnico, ieri non ha dato particolari indicazioni relative al turnover. È stata fatta chiarezza sugli infortunati, in particolare su Caputo, Chiriches e Defrel, i quali recuperati saranno fra convocati. In particolare il bomber Ciccio lo vedo pronto per poter partire negli undici. Potrebbe esserci una staffetta con Defrel”.

A Firenze stanno trovando non poche difficoltà due ex come Lirola e Duncan. Che ricordi hai di loro?

“Riguardo lo spagnolo, fece un paio di annate di livello e rimanemmo stupiti della cifra per la quale Pradè riuscì ad accaparrarselo. È stata bravissima la società a venderlo ad un prezzo elevato, un terzino come lui può essere facilmente sostituito a dovere. Aveva già allora dei marcati difetti tecnici ed in fase di impostazione.

Invece parlando di Alfred devo dire è una sorpresa, pensavo che a Firenze ritrovasse quella forma che dimostrò 3 anni fa in Emilia. Sul lato fisico probabilmente si porta dietro dei piccoli infortuni muscolari, colpa di alcune noie regresse alla caviglia, mai guarita al meglio”.

Quale sarà l’undici scelto per questa sera?

“Prevedo due cambi rispetto al match vinto col Benevento.

Consigli fai i pali; Toljan-Marlon-Ferrari-Rogerio; Locatelli e Maxìm Lopez in mediana; Berardi-Djuricic-Boga dietro all’unica punta Caputo”.

LEGGI ANCHE: PRANDELLI, VEDREMO UNA FIORENTINA DIVERSA..

Marco Collini