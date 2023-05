Seduta ai Campini per la Fiorentina, tutti disponibili. Contro la Roma ampio turnover 

La Fiorentina si è ritrovata al centro sportivo ieri pomeriggio. Lavoro defaticante per chi ha giocato la finale di Coppa Italia, seduta regolare per gli altri. Italiano e la squadra hanno iniziato a preparare la sfida di campionato con la Roma, in programma domani alle 18 al Franchi, ma un’altra occasione per vivere una serata indimenticabile arriverà il 7 giugno, il giorno della finale di Conference League contro il West Ham. Tutti abili e arruolati, mister Italiano ha la squadra a disposizione al completo, tranne l’unico indisponibile che resta Sirigu. Contro i giallorossi di Mourinho è previsto un ampio turnover, scenderà in campo una formazione rivoluzionata rispetto a quella vista all’Olimpico. Lo scrive La Nazione.

