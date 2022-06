Sedotto e abbandonato dalla Fiorentina, ora Berardi lo vuole la Juventus per affiancarlo a Vlahovic

Dopo il raffreddamento della pista che avrebbe portato a Di Maria, la Juventus ora pensa a Domenico Berardi come esterno offensivo da regalare a Massimiliano Allegri. Così i bianconeri sono tornati su un vecchio pallino. L’attaccante del Sassuolo sarebbe una prima scelta per la Juventus. Berardi d’altronde è sempre piaciuto ai bianconeri (dai tempi in cui faceva coppia in neroverde con Zaza, che il bianconero poi l’ha vestito). Ora la Juventus vuole provare a fare sul serio e ha iniziato a parlarne. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

IL NUOVO FRANCHI PORTERA’ ALLA FIORENTINA 25 MILIONI DI EURO A STAGIONE