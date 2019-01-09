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Secondo tempo, la Fiorentina fa due gol, segna Veretout. Simeone due gravi errori

Vince anche la seconda mini partita contro il Gzira la Fiorentina, che si schiera in campo con: Dragowski, Laurini, Ceccherini, Hancko, Biraghi, Edimilson, Dabo, Veretout, Pjaca, Mirallas, Simeone.La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2019 20:35
Secondo tempo, la Fiorentina fa due gol, segna Veretout. Simeone due gravi errori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Vince anche la seconda mini partita contro il Gzira la Fiorentina, che si schiera in campo con: Dragowski, Laurini, Ceccherini, Hancko, Biraghi, Edimilson, Dabo, Veretout, Pjaca, Mirallas, Simeone.

La squadra viola si porta avanti grazie ad un autogol e poi mette al sicuro il risultato con un gol di Veretout. Da segnalare due gravi errori di Simeone da solo davanti al portiere, in entrambi i casi la palla è stata spedita fuori dallo specchio

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