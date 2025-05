Secolo XIX: “Rebus Gudmundsson: il Genoa non farà sconti alla Fiorentina. 3 squadre di A sull’islandese”

Il Secolo XIX racconta di come in casa Genoa resti aperta la questione più delicata: quella di Albert Gudmundsson. L’islandese è in prestito alla Fiorentina, che ha già versato 8 milioni per l’oneroso, ma non è certa di esercitare il riscatto da 17 milioni (più 3 di bonus). I dubbi sono legati anche a una questione legale che coinvolge la formula dell’accordo.

“Martedì prossimo ci mettiamo seduti con l’allenatore per capire come si svilupperà il nostro mercato. Su di lui c’è ancora aperta quella cosa processuale da cui poi deriva anche la formula particolare. Vedremo di parlarne anche bene con il Genoa. Già una base solida di 10-12 giocatori è tanta roba. Non sarà una rivoluzione ma aggiungeremo cose diverse. Abbiamo appuntamento con il mister prossima settimana per parlare di questo”, ha detto ieri il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, intervenuto in conferenza stampa dal Viola Park.

Il club ligure, però, non sembra intenzionato a rivedere le cifre. Se la Fiorentina non lo riscatterà, Gudmundsson tornerà a Genova, ma è difficile che vi resti: piace a Inter (soprattutto se dovesse restare in panchina Simone Inzaghi, tentato dalle sirene arabe), Atalanta (in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore) e all’ambizioso Como. Lo scrive TMW.