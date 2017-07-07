Il Secolo XIX: la Sampdoria vuole strappare Saponara alla Fiorentina

Con il trasferimento di Ilicic ormai sfumato, la Sampdoria continua a guardare in casa Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX pare che anche il futuro di Riccardo Saponara sia in bilico. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che il trequartista, prelevato a gennaio dall'Empoli, sia finito nel mirino della Sampdoria. L'allenatore dei blucerchiati, Marco Giampaolo, avrebbe infatti messo gli occhi sul trequartista di proprietà della Fiorentina, dopo che il trasferimento di Ilicic si è risolto in un nulla di fatto.