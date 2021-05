Se la Fiorentina vince contro il Crotone guadagna 1 milioni di euro in più. Ricchi intrecci di classifica

In Serie A sono diversi i verdetti che devono ancora essere scritti, ma a 90′ dal termine del campionato nessuna squadra può permettersi di mollare. In base alla posizione finale di classifica ci sono infatti in palio diversi milioni, che assumono un significato ancor maggiore in un periodo di pandemia e crisi economica. Sky Sport rivela il premio economico rispetto al piazzamento raggiunto

Quanto si guadagna in base alla posizione finale raggiunta: quattro sono già certe del proprio posto, tutte le altre no. Partendo dal 20° posto per arrivare al 1°, per ogni posizione di classifica abbiamo citato la squadra che attualmente la ricopre, e quello che sarebbe il relativo incasso in milioni di euro a campionato finito. Ecco la situazione riguardo la Fiorentina

L’attuale posizione della Fiorentina in classifica, il 13esimo posto, vale 4,6 milioni di euro. In caso di vittoria però sul campo del Crotone sabato sera, la squadra viola si porterebbe all’11esimo posto in classifica, piazzamento che vale invece 5,5 milioni di euro, vale a dire quasi 1 milione di euro in più rispetto alla posizione attuale. Bologna e Udinese, le due squadre che precedono in classifica la Fiorentina, incontreranno rispettivamente Juventus e Inter, dunque solo un loro doppio colpaccio, non farebbe arrivare la squadra di Commisso all’undicesimo posto in caso di vittoria in Calabria.

Dunque la partita di Crotone in programma sabato sera, potrebbe essere non propriamente inutile, tutt’altro, potrebbe valere quasi 1 milioni di euro.

