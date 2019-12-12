Se arriva l'esonero di Montella, Prandelli o Iachini fino al termine della stagione
Montella è sempre più vicino all'esonero dopo 4 ko consecutivi. Se contro l'Inter e la Roma il presidente viola non vedrà dei miglioramenti a livello di prestazione potrebbe pensare di trovare un trag...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 11:09
Montella è sempre più vicino all'esonero dopo 4 ko consecutivi. Se contro l'Inter e la Roma il presidente viola non vedrà dei miglioramenti a livello di prestazione potrebbe pensare di trovare un traghettatore in grado di salvare la viola da questa stagione. Secondo quanto scrive La Repubblica i due principali indiziati sono Cesare Prandelli e Beppe Iachini, due allenatori già passati a Firenze.