Se arriva l'esonero di Montella, Prandelli o Iachini fino al termine della stagione

Montella è sempre più vicino all'esonero dopo 4 ko consecutivi. Se contro l'Inter e la Roma il presidente viola non vedrà dei miglioramenti a livello di prestazione potrebbe pensare di trovare un trag...

Montella è sempre più vicino all'esonero dopo 4 ko consecutivi. Se contro l'Inter e la Roma il presidente viola non vedrà dei miglioramenti a livello di prestazione potrebbe pensare di trovare un traghettatore in grado di salvare la viola da questa stagione. Secondo quanto scrive La Repubblica i due principali indiziati sono Cesare Prandelli e Beppe Iachini, due allenatori già passati a Firenze.