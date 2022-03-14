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Scouting del Manchester United in tribuna al Franchi: visionati Nikola Milenkovic e Svanberg

Milenkovic continua ad attirare l'interesse di alcune big europee. Come il Manchester United, che ha inviato alcuni emissari in tribuna.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2022 17:57
Scouting del Manchester United in tribuna al Franchi: visionati Nikola Milenkovic e Svanberg - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Scouting del Manchester United in tribuna al Franchi: visionati Nikola Milenkovic e Svanberg

Spettatori d'eccezione in tribuna al Franchi nel vittorioso lunch match che ha visto gli uomini di Italiano imporsi sulla squadra di Mihajlovic per un a zero. Secondo quanto infatti riportato da calciomercato.com, alcuni emissari del Manchester United avrebbero viaggiato oltremanica per visionare due giovani talenti, uno per squadra.

Si tratta di Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina il cui cintratto, come noto, scade nel 2023, e Mattias Svanberg, centrocampista di interdizione del Bologna.

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