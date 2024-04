Scopritore Kayode: “Sapevo da quando l’ho preso in Serie D che sarebbe arrivato in alto”

Da giugno 2021 Chief Scouting per la VigoGlobalSport Service di Claudio Vigorelli, Andrea Ritorni è intervenuto in esclusiva a SPORTITALIA, per parlare della giovane stella viola Michael Kayode, da lui scoperto e accompagnato al grande calcio:

“La crescita di Mike parte da lontano, dalla Primavera di Aquilani: con lui ha iniziato un percorso dove ha prima ha costruito le basi che poi ha valorizzato passando poi naturalmente dal lavoro di Italiano. Con Vincenzo ha avuto una evoluzione molto importante in Serie A. Mentalmente vuole arrivare, è uno che si sacrifica, fa vita sana, viene da una bella famiglia, ha una fidanzata ed è molto sereno e tranquillo. Deve al contempo, ma lo sa anche lui, migliorare alcune sue lacune. Come a volte nella pulizia del tocco, oppure nel fatto che gli capiti di fare una partita perfetta e poi di avere un minimo di disattenzione. Quando però hai 20 anni e sei in Serie A, la concentrazione deve durare tutta la settimana. Qualsiasi calo può essere letale a favore degli avversari. Sono sincero: che lui sarebbe arrivato lo sapevo da quando l’ho preso in Serie D, perché aveva tutte le caratteristiche fisiche, anche come margini di miglioramento, e mentali. Ma che lo avrebbe fatto in maniera così repentina no. Il suo motore funziona bene: fa 12 km a partita. Però al contempo è duttile, sa stare al suo posto, sa che deve imparare, fa tecnica per conto suo arrivando prima agli allenamenti, va via per ultimo. E’ generoso verso i compagni, cerca sempre di farsi trovare pronto quando viene impiegato. Dopo aver vinto l’Europeo di categoria con l’Under 19 al posto di prendersi dei giorni di riposo è rientrato a lavorare senza fermarsi. Poteva staccare 15 giorni ma non lo ha fatto. Adesso è in Under 21 dove sta cercando di ritagliarsi il suo posto in maniera umile e costruttiva. Come è giusto che sia sperando sempre di poter arrivare un giorno alla Nazionale maggiore. Quando viene a sapere che ci sono Spalletti o Domenichini alle sue partite non ne è indifferente, perché il suo sogno è giocare per l’Italia maggiore. E’ cresciuto nei campi di periferia, poi è passato da Juve e Gozzano prima dei Viola. Ha fatto il suo percorso, oggi da il 100% per la Fiorentina che lo ha valorizzato, va avanti a lavorare step by step. In quel ruolo la Nazionale ha già 2-3 grandi giocatori e lui lo sa, se poi lo chiameranno sarà super contento. Caratterialmente poi è di una semplicità unica, ed un’umiltà rara. E’ andato a Bologna a vedere la finale dei suoi amici e di tanti ex compagni della Primavera, cui è sempre legato. Hanno vinto ed è stato chiamato dalla dirigenza ad entrare in campo a festeggiare. Era molto emozionato e contento. Ringrazierà sempre la Fiorentina per le soddisfazioni che gli sta dando. Riguardo i rumors di mercato non posso dire nulla, io sono il capo scouting e l’ho trovato, ma il procuratore è Claudio Vigorelli e gestirà lui ogni cosa. Poi certo, è blindato, sta bene a Firenze, qualora ci fossero offerte bisognerà dunque vedere se la Fiorentina vorrà privarsene, se saranno offerte che soddisferanno il club, sono cose che andranno viste al momento. Ma sicuramente sapere che squadre italiane, inglesi, spagnole e tedesche lo stanno seguendo penso sia una cosa che lusinghi tutti”

Fonte sportitalia.it

