Sconcerti: ''Corvino ha sbagliato molti giocatori, Badelj importante perché la Fiorentina è peggiorata. Assurdo che Nardella si intrometta...''

Mario Sconcerti ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno:"Che lo stadio sia un fatto importante per la politica sportiva dei Della Valle è certo, ma non credo che questo loro comportamento...

Mario Sconcerti ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno:"Che lo stadio sia un fatto importante per la politica sportiva dei Della Valle è certo, ma non credo che questo loro comportamento sia un modo per fare pressioni sul Comune. Si tratta di una scelta di allontanamento e trovo assurdo che Nardella debba mettere bocca in un’azienda privata, che peraltro va bene nel senso che ha i bilanci in attivo. La partita con la Roma? A tratti è stata una buona partita, ma l’abbiamo finita con 4 gol subiti. Giocare bene con la Roma è come innamorarsi alle Maldive, il problema poi è vivere la quotidianità che per la Fiorentina dovrebbe essere battere il Crotone. Questa è una squadra che ha molti limiti, ad esempio mancano due terzini ed una mezzala di qualità. Lo stesso Badelj non è un giocatore che ti fa la differenza, è diventato importante perchè la Fiorentina nel frattempo intorno a lui si è sgonfiata. Corvino ha sbagliato molti giocatori.