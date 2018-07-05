Sconcerti: “Vlahovic sarà il vice Simeone, Eysseric non è adatto alla Serie A. Pioli...”
Mario Sconcerti è intervenuto nella serata ai microfoni di Radio Bruno Toscana dove, dopo l’allenamento a porte aperte si è concesso un’analisi:“Vlahovic è un patrimonio della società e lo vedo molto...
Mario Sconcerti è intervenuto nella serata ai microfoni di Radio Bruno Toscana dove, dopo l’allenamento a porte aperte si è concesso un’analisi:
“Vlahovic è un patrimonio della società e lo vedo molto bene come vice Simeone. A Pioli indipendentemente dalla nazionalità, interessano giocatori capaci di integrarsi bene nel gruppo. I giovani anche se dovranno affrontare l’Europa League non saranno un problema, anzi. Eysseric? Secondo me non è un giocatore adatto alla Serie A anche se, presumo sia diverso da come lo abbiamo visto...”