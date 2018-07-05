Sconcerti: “Vlahovic sarà il vice Simeone, Eysseric non è adatto alla Serie A. Pioli...”

Mario Sconcerti è intervenuto nella serata ai microfoni di Radio Bruno Toscana dove, dopo l’allenamento a porte aperte si è concesso un’analisi:“Vlahovic è un patrimonio della società e lo vedo molto...

A cura di Redazione Labaroviola 05 luglio 2018 23:11

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