Labaro Viola

Sconcerti: “Vlahovic sarà il vice Simeone, Eysseric non è adatto alla Serie A. Pioli...”

Mario Sconcerti è intervenuto nella serata ai microfoni di Radio Bruno Toscana dove, dopo l’allenamento a porte aperte si è concesso un’analisi:“Vlahovic è un patrimonio della società e lo vedo molto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 23:11
Sconcerti: “Vlahovic sarà il vice Simeone, Eysseric non è adatto alla Serie A. Pioli...” -
News
Sconcerti
Simeone
Vlahovic
Eysseric
Condividi

Mario Sconcerti è intervenuto nella serata ai microfoni di Radio Bruno Toscana dove, dopo l’allenamento a porte aperte si è concesso un’analisi:

“Vlahovic è un patrimonio della società e lo vedo molto bene come vice Simeone. A Pioli indipendentemente dalla nazionalità, interessano giocatori capaci di integrarsi bene nel gruppo. I giovani anche se dovranno affrontare l’Europa League non saranno un problema, anzi. Eysseric? Secondo me non è un giocatore adatto alla Serie A anche se, presumo sia diverso da come lo abbiamo visto...”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok