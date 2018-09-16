Sconcerti: "Tanti errori tecnici dai giocatori viola, mai costruita un'azione palla al piede"

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto come di consueto ai microfoni di RMC Sport: “Napoli-Fiorentina? "Entrambe escono benino ma non benissimo da questa partita. Prima del gol il Napoli non ha...

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto come di consueto ai microfoni di RMC Sport: “Napoli-Fiorentina? "Entrambe escono benino ma non benissimo da questa partita. Prima del gol il Napoli non ha fatto una grande partita seppur ha legittimato la vittoria. E' una squadra molto più grigia degli uomini che ha. Il Napoli ha difficoltà a darsi un ritmo ma ha vinto meritatamente. La Fiorentina non è riuscita a palleggiare, a costruire l'azione palla al piede. Pjaca? Sarebbe stato un miracolo se stasera avesse fatto qualcosa. Lo scopriremo solo vivendo perché ad oggi non possiamo dire niente su questo giocatore. Sono rimasto deluso dai tanti errori tecnici dei giocatori della Fiorentina".

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