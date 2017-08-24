Sconcerti: "Squallido che i Della Valle sono spariti, che senso ha? 4,5 è il voto al mercato fatto da Corvino"

Mi aspettavo che al posto di Bernardeschi venisse acquistato uno del suo livello" così Mario Sconcerti a Radio Bruno

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Ritrovarmi con Tomovic e Maxi Olivera è stata una grande delusione. I terzini sono un problema che abbiamo da anni e credevo che avendo due lire stavolta potessimo risolvere.

Domenica abbiamo giocato una buona parte della partita da dilettanti, siamo una squadra leggerina a cui mancano leader. E’ stata persa molta competitività.

Stiamo tardando ad inserire Benassi. Il suo ruolo è mezzala, che sa inserirsi in avanti e che nella corsa può fare la differenza, ma non lo vedo sulla trequarti.

Anche con una Fiorentina che si sta rimpicciolendo, non si capiscono quali siano i vantaggi dei Della Valle. Mi sembra squallido che i Della Valle spariscano completamente dalla scena.

Un voto al mercato? 4,5. Non ero contrario a rivoluzionare la squadra, ma mi aspettavo che al posto di Bernardeschi arrivasse uno più o meno un calciatore del suo livello"