Sconcerti: "Sono fiorentino, non siamo abituati a vincere, sono orgoglioso del tricolore femminile. La Fiorentina è una sola"

Mando un grande abbraccio a queste ragazze, ci hanno fatto sentire orgogliosi della Fiorentina" così Sconcerti a Rai Due

Ospiti della trasmissione di Rai Due "Calcio e Champagne" le ragazze della Fiorentina femminile, queste le parole di Mario Sconcerti sulla Fiorentina Women's: "Non mi dimentico mai di essere fiorentino. Orgoglioso di queste ragazze, non sono abituato a vincere e sono stato molto contento del tricolore che ci hanno fatto vincere. Non ci deve essere distinzione tra maschi e femmine. Tutti siamo la Fiorentina. Mando un grande abbraccio a queste ragazze" conclude Sconcerti.