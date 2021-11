Sconcerti si sfoga: “Non si parla della Fiorentina perchè le big fanno dittatura sull’informazione”

A TMW Radio si è sfogato il giornalista tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti:

“Sono molto sorpreso che non si sia parlato della Fiorentina che batte il Milan ed è in alto perché nella nostra informazione c’è una dittatura della popolarità in base al peso commerciale delle squadre. Parlare della sconfitta di una squadra e non della vittoria dell’altra falsa la partita”.

IL GIORNALE INTANTO MOTIVA LA SCONFITTA DEL MILAN NEGLI INFORTUNI