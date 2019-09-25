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Sconcerti: "Se la Fiorentina non vincesse nemmeno oggi Montella dovrebbe iniziare a preoccuparsi"

Mario Sconcerti ha parlato a TMW della Fiorentina, queste le sue parole:"La Viola non vince in casa da dicembre. La legge dei grandi numeri dice Fiorentina. Se non succedesse, Montella potrebbe cominc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 19:05
Sconcerti: "Se la Fiorentina non vincesse nemmeno oggi Montella dovrebbe iniziare a preoccuparsi" -
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Mario Sconcerti ha parlato a TMW della Fiorentina, queste le sue parole:

"La Viola non vince in casa da dicembre. La legge dei grandi numeri dice Fiorentina. Se non succedesse, Montella potrebbe cominciare a preoccuparsi".

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