Sconcerti: "Se la Fiorentina non vincesse nemmeno oggi Montella dovrebbe iniziare a preoccuparsi"
Mario Sconcerti ha parlato a TMW della Fiorentina, queste le sue parole:"La Viola non vince in casa da dicembre. La legge dei grandi numeri dice Fiorentina. Se non succedesse, Montella potrebbe cominc...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 19:05
Mario Sconcerti ha parlato a TMW della Fiorentina, queste le sue parole:
"La Viola non vince in casa da dicembre. La legge dei grandi numeri dice Fiorentina. Se non succedesse, Montella potrebbe cominciare a preoccuparsi".