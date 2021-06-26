Sconcerti: "Se Antognoni avesse messo la sua energia nel lavoro..."

Sconcerti ha risposto alle parole di Antognoni di quando era andato via dalla Fiorentina di Cecchi Gori.

Il giornalista Mario Sconcerti ha risposto alle dichiarazioni di Giancarlo Antognoni.

Queste le sue parole: "Credevo che il problema di Antognoni fosse con la società viola, invece scopro che il suo problema sono io. Ha messo molta energia nell’offendermi che se l’avesse messa nel difendere il suo lavoro gli avrebbero sicuramente già rinnovato il contratto. Secondo me può bastare così, anche perché siamo andati oltre diffamazione e calunnia, e sarebbe ridicolo alla nostra età andare in tribunale".

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