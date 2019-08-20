Sconcerti: "Ribery non serve a nessuno, è fuori progetto. Non può essere l'acquisto salva-mercato"

Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com su Ribery ormai vicino a diventare un nuovo acquisto della Fiorentina. Queste le sue parole:"Una storia che non serve a nessuno. Un'idea come quella di a...

Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com su Ribery ormai vicino a diventare un nuovo acquisto della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Una storia che non serve a nessuno. Un'idea come quella di acquistare Ribery fa il giro su sé stessa e diventa un danno. Non è in discussione cosa sia stato l'esterno francese, ma ora anche basta. Non si può passare da un lunedì in cui si scopre e lancia Sottil a uno in cui si prega Ribery di arrivare. È fuori progetto, non si può trasformare la Fiorentina in una banda di ragazzi e vecchi funamboli. Dove sono il terzino sinistro? Dov'è il centrocampista offensivo? Manca il centravanti? Se si vuole Ribery, che non sia il colpo salva-mercato."