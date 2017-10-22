Sconcerti: "Da Prandelli a Pioli, tutti hanno sempre messo in panchina Babacar. Il suo problema è uno solo"

Mario Sconcerti ha Rai Sport ha parlato di Babacar, dopo la bella prova di questo pomeriggio contro il Benevento. Queste le sue parole: "Sono 8 anni che conosciamo e abbiamo Babacar, lui ha esordito c...

Mario Sconcerti ha Rai Sport ha parlato di Babacar, dopo la bella prova di questo pomeriggio contro il Benevento. Queste le sue parole: "Sono 8 anni che conosciamo e abbiamo Babacar, lui ha esordito con la maglia della Fiorentina quando aveva 16 anni. In tutti questi anni e con tutti gli allenatori che ha avuto la squadra viola, da Prandelli a Pioli passando per Montella e Paulo Sousa, tutti questi allenatori hanno dato un'opportunità a Babacar e poi lo hanno messo in panchina. Il problema di Babacar è solo lui stesso"