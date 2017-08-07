Sconcerti: "Non ha senso vendere Kalinic per 30 milioni e poi comprare Simeone a 25 milioni"

Fino a questo momento la Fiorentina è indecifrabile ma con due buoni acquisti può fare una bella stagione" così Mario Sconcerti

Mario Sconcerti, nel suo consueto articolo sul Corriere della sera ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

"Da seguire Chiesa. Sta crescendo tantissimo e si può dedicare ora a un lavoro da ala di qualità più che di fatica come ai tempi di Sousa. Sarà una delle sorprese della stagione. Insieme alla Fiorentina (voto per ora indecifrabile) se centra due acquisti consecutivi. Basterebbero Laxalt e Benassi. Inutile vendere Kalinic a 30 per pagare 25 Simeone"