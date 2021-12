Sconcerti non ha dubbi: “Vlahovic ti porta 15 punti, chi lo prende vince il campionato”

“Chi può cambiare il destino di questo campionato? Ce n’è uno solo ed è Vlahovic – ha detto Mario Sconcerti a TMW Radio -, chi lo prende vince il campionato. E’ il giocatore che porta una quindicina di punti da solo. Per il resto tutti possono fare di più, perché in questa prima fase hanno pesato relativamente poco. Correa è più riserva degli altri, ha deciso due partite da solo ma non è un titolarissimo. Spero soprattutto da Zaniolo, è finita la convalescenza ed è giusto aspettarsi di più”.

LEGGI ANCHE, “HO SBAGLIATO CON PRADÈ, TROPPO CRITICO DOPO KOKORIN. È UN BRAVISSIMO DIRIGENTE, IKONÈ INSEGNA”