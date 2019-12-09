Sconcerti: "Montella deve essere mandato via anche se il problema è la squadra"

Queste le parole di Mario Sconcerti a TMW Radio: "Montella ha fatto ottimi risultati a Firenze, ma non significa niente. E' un inciampo del destino Montella. Se ne deve andare, stiamo aspettando qualc...

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2019 18:20

Condividi