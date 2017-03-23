Sconcerti: "Lo scorso Della Valle non ha voluto fare più mercato per la contestazione dei tifosi. Ecco cosa ha chiesto la Fiorentina in Lega"

Vi spiego quello che sta succedendo in Lega Calcio. Firemze ha bisogno di sentire le voce del presidente, che manca sempre" Sconcerti

A Radio Bruno ha parlato Mario Sconcerti, queste le sue parole: "In Lega Calcio si sta cercando di cambiare la spartizione dei soldi. Si vorrebbe passare dal 40 al 50% della spartizione in parti uguali. Tutta la serie A vuole questo, tranne le grandi che vogliono mantenere tutto uguale. Tra queste squadre c’è anche la Fiorentina. Secondo me nella Fiorentina in questo momento manca la volontà di avere una forte leadership. Ci sono troppe incomprensione tra la gente e il capo. Ed entrambe le parti sbagliano a comunicare.

Per risolvere ci vorrebbe un’esposizione maggiore di Andrea Della Valle. Una forte leadership aiuterebbe i Della Valle nella gestione della società. Un rapporto diretto con la gente, almeno tre o quattro volte all’anno, farebbe capire che ci sono idee dietro al club. La città avrebbe il piacere di una guida, cosa che adesso non sentiamo. Abbiamo parlat tante volte del mercato mancato dell’inverno scorso. Per quello che risulta a me, la voglia di fare mercato c’era. Ma all’uscita dalla partita con la Lazio, quando ancora eravamo secondi in campionato, perdemmo brutalmente in casa. Ci fu una contenzione all’uscita dello stadio da una cinquantina di persone. Il nostro mercato finì in quell'istante" conclude Mario Sconcerti.