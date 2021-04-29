Sconcerti: "L'interruzione della trattativa con Gattuso alla Fiorentina..."

Sconcerti ha parlato anche di De Zerbi, il tecnico del Sassuolo.

Il giornalistaha rilasciato un'intervista su TMW Radio e ha parlato del possibile nuovo allenatore della Fiorentina

Queste le sue dichiarazioni: "La società viola pensi il perché non prendere più Gennaro Gattuso del Napoli in estate. L’interruzione della trattativa mi sembra molto significativa. E’ una squadra ricca, senza debiti, in 4-5 anni rinforzerà la squadra viola con dei giocatori che la riporteranno a lottare per l'Europa. Se loro pensano che basti prendere 3-4 elementi non è affatto così. E non basta prendere Gattuso. Ci vuole un impegno triennale, con una visione del progetto”.

De Zerbi? È destinato ad andare in Ucraina? Per noi è una grossa perdita. Credo che lui volesse un riconoscimento per quanto fatto in Serie A ma non è arrivato. E se gli viene fatta un’offerta dall’estero la prende seriamente in considerazione".