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Sconcerti la tocca piano: "Montella è inadatto ad allenare la Fiorentina. Giocano quelli presi da Corvino, parliamone"

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com della situazione viola, senza usare mezzi termini: "Montella è inadatto ad allenare la Fiorentina, troppo solitario per essere leader di u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 13:35
Sconcerti la tocca piano: "Montella è inadatto ad allenare la Fiorentina. Giocano quelli presi da Corvino, parliamone" -
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Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com della situazione viola, senza usare mezzi termini: "Montella è inadatto ad allenare la Fiorentina, troppo solitario per essere leader di un gruppo di giovanissimi calciatori, ai quali è oggettivamente complicato chiedere di più in termini di risultati. Forse sarebbe il caso di discutere maggiormente delle scelte fatte sui calciatori (giocano principalmente quelli presi negli anni passati da Corvino) e delle responsabilità della nuova società.

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