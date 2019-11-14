Sconcerti la tocca piano: "Montella è inadatto ad allenare la Fiorentina. Giocano quelli presi da Corvino, parliamone"

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com della situazione viola, senza usare mezzi termini: "Montella è inadatto ad allenare la Fiorentina, troppo solitario per essere leader di u...

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com della situazione viola, senza usare mezzi termini: "Montella è inadatto ad allenare la Fiorentina, troppo solitario per essere leader di un gruppo di giovanissimi calciatori, ai quali è oggettivamente complicato chiedere di più in termini di risultati. Forse sarebbe il caso di discutere maggiormente delle scelte fatte sui calciatori (giocano principalmente quelli presi negli anni passati da Corvino) e delle responsabilità della nuova società.