Sconcerti: "Incredibile che la Fiorentina vada in ritiro con pochi giocatori. Preparazione da dilettanti"

L'esperto Mario Sconcerti ha parlato come opinionista a Radio Bruno: "Corvino può fare mercato in molti modi, si compra e si vende, non ha solo 10 milioni. Nessuno ha più 100 milioni da mettere sul me...

L'esperto Mario Sconcerti ha parlato come opinionista a Radio Bruno: "Corvino può fare mercato in molti modi, si compra e si vende, non ha solo 10 milioni. Nessuno ha più 100 milioni da mettere sul mercato, solo gli sceicchi, ma noi non li abbiamo .La sentenza Uefa? Non penso che possa essere ribaltata. Il Tas è una extrema ratio, dove c’è un solo giudice con le due parti. Mi sembra complesso rovesciare la decisione di un tribunale sportivo.Le parole di Malagò e Fabbricini? Si sono schierati a favore del Milan, non contro la Fiorentina. Sarebbe stato grave se avessero detto: ‘Speriamo che il Milan riesca a ribaltare la sentenza così la Fiorentina non va in Europa League’.E’ incredibile che, per la seconda volta, la Fiorentina vada in ritiro con pochi giocatori, è una preparazione da dilettanti. Non capisco perché non si riesca a prendere un giocatore. Cosa devono pensare i giocatori che in ritiro si troveranno in mezzo a dei ragazzini? Non sopporto più ritrovarci un’altra volta in queste condizioni. Non giudico la qualità del lavoro di Corvino, ci mancherebbe che non fosse bravo. L’anno scorso gli acquisti maggiori sono stati fatti dopo le prime due giornate di campionato, non capisco questo modo di lavorare e, ripeto, non lo sopporto più.