Sconcerti: "Il rendimento di Chiesa è molto sceso, mi sento preso in giro da lui. Non è un simulatore"
Sconcerti contro Chiesa.
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 10:35
Mario Sconcerti è intervenuto ieri su TMW Radio a parlare dell'argomento Federico Chiesa: "Perché non parla più? Mi sento preso in giro da lui. Anzi non mi interessa nemmeno più se parla o meno, conta solo il suo rendimento sul campo, che è molto sceso. Non si può continuare così. La Fiorentina ha bisogno che lui ritorni a giocare a pallone. La multa di 2mila euro per simulazione? Le parole di Gasperini furono infami, non credo sia un simulatore".