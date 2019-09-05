Sconcerti: "Il mercato dei nuovi proprietari brillante ma poco logico. Prenderei subito Spalletti"
Queste le parole rilasciate al Pentasport da Mario Sconcerti: "I viola con il Genoa hanno fatto una brutta partita. È come se non hanno giocato, hanno subito soltanto gli avversari e ciò mi fa venire...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 21:34
Queste le parole rilasciate al Pentasport da Mario Sconcerti: "I viola con il Genoa hanno fatto una brutta partita. È come se non hanno giocato, hanno subito soltanto gli avversari e ciò mi fa venire dei dubbi. Spero che la difesa inizi a giocare davvero, la Fiorentina ha subito troppi goal, è un problema. Per me manca anche il bomber. Il mercato dei nuovi proprietari è stato brillante ma poco logico. Spalletti lo prenderei subito. Se Montella non vince nelle prossime due partite il dato diventa preoccupante".