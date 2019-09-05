Sconcerti: "Il mercato dei nuovi proprietari brillante ma poco logico. Prenderei subito Spalletti"

Queste le parole rilasciate al Pentasport da Mario Sconcerti: "I viola con il Genoa hanno fatto una brutta partita. È come se non hanno giocato, hanno subito soltanto gli avversari e ciò mi fa venire...

A cura di Redazione Labaroviola 05 settembre 2019 21:34

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