Sconcerti: "Chiesa a Firenze solo di passaggio, serve ottenere il massimo dalla cessione"
Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: “Chiesa certamente è un giocatore di transito alla Fiorentina, tutti noi lo sappiamo. Che se ne vada quest’anno o un altro anno, il problema è...
Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: “Chiesa certamente è un giocatore di transito alla Fiorentina, tutti noi lo sappiamo. Che se ne vada quest’anno o un altro anno, il problema è sapere cosa ci daranno indietro".
Prosegue su alcuni giudizi espressi proprio sull'esterno viola: "Ieri, sul primo gol della Francia, ha commesso un grave errore e non puoi essere considerato il migliore in campo se ti rendi protagonista di un errore del genere. Serve equilibrio in tutto".
Conclude con un pensiero personale: "Chiesa deve decidere cosa fare il modo che la Fiorentina possa prendere il massimo da una sua cessione. Io, da fiorentino, non voglio giocatori che non vogliano stare a Firenze"