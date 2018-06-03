Sconcerti: "Chiesa a Firenze solo di passaggio, serve ottenere il massimo dalla cessione"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: “Chiesa certamente è un giocatore di transito alla Fiorentina, tutti noi lo sappiamo. Che se ne vada quest’anno o un altro anno, il problema è...

A cura di Redazione Labaroviola 03 giugno 2018 12:16

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