Sconcerti: "Chi contesta i Della Valle deve proporre delle alternative, vi spiego quale è il problema di Firenze..."

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: “Non so quanti siano questi tifosi contro. In ogni modo quando si vuole mandar via una proprietà, va detto anche quale dev’essere l’alternativa...

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: “Non so quanti siano questi tifosi contro. In ogni modo quando si vuole mandar via una proprietà, va detto anche quale dev’essere l’alternativa. Se non altro con i Della Valle abbiamo una squadra senza debiti, senza problemi”.

Prosegue su duri comunicati emessi nei giorni scorsi da alcuni gruppi organizzati: “Chi firma quei comunicati si prenda la responsabilità di dire cosa si dovrebbe fare. Parlano a nome di Firenze ma io sono fiorentino e non mi sento affatto rappresentato”.

Conclude con un pensiero personale: “Chi mette i soldi se si mandano via i Della Valle? Il problema di Firenze è che non si riesce a stare dentro la dimensione della Fiorentina”.