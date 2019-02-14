Sconcerti: "Altro che Simeone, va preso un centravanti vero. Corvino deve rimanere perché..."

Mario Sconcerti giornalista grande tifoso della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Onestamente non credo che la Fiorentina possa andare in Europa. Ci sono sette squadre più for...

Mario Sconcerti giornalista grande tifoso della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Onestamente non credo che la Fiorentina possa andare in Europa. Ci sono sette squadre più forte della Fiorentina, spero di sbagliarmi. Sicuramente non dovremmo abbandonare il campionato, che è l’unico vero modo per allenarsi per la coppa. Sicuramente non possiamo permetterci di giocare con le riserve, perchè nessuno può gestire un campionato.

Quello di Zaniolo è stato un errore gravissimo, ma nel calcio capitano spesso, sono inconvenienti. Sensi e Tonali andavano comprati prima. Veretout e Benassi devono giocare per forza, Edimilson sta crescendo. Serve un giocatore agile e di fantasia.

Altro che Simeone, va preso un altro attaccante con qualità diverse. Più forte fisicamente e che abbia maggiore capacità nel colpire di testa. Muriel mi piace molto, tutte le volte che tocca il pallone può fare la differenza. Spero che Corvino resti, lavora sempre benissimo. Ha dei difetti, ma mi sento tutelato dal suo lavoro"