Sconcerti: "Juve molto più forte, ma al Franchi la Fiorentina cresce con le folate dei singoli"

Intervenuto nel corso del "Live Show" su RMC Sport, Mario Sconcerti ha espresso il suo pensiero sulla gara di domani sera. "Sento parlare di una Fiorentina che stenta, ma secondo me la squadra è quest...

Intervenuto nel corso del "Live Show" su RMC Sport, Mario Sconcerti ha espresso il suo pensiero sulla gara di domani sera. "Sento parlare di una Fiorentina che stenta, ma secondo me la squadra è questa. E' giovane e una gara va bene e un'altra va male. Sul piano tecnico la Juventus è molto più forte, ma al Franchi i viola crescono a folate grazie alle giocate dei singoli che all'interno della gara possono cambiare le carte in tavola".