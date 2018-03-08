Sciarpata viola all'arrivo di Davide Astori: così Firenze saluta il suo capitano
Un muro di sciarpe viola per salutare l'arrivo del capitano: le migliaia di tifosi viola presenti questa mattina in piazza santa Croce per l'ultimo saluto a Davide Astori tributano così il loro affett...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 10:23
Un muro di sciarpe viola per salutare l'arrivo del capitano: le migliaia di tifosi viola presenti questa mattina in piazza santa Croce per l'ultimo saluto a Davide Astori tributano così il loro affetto e la loro vicinanza allo sfortunato difensore, al momento dell'arrivo del feretro davanti alla basilica di santa Croce.