Schira: “La Fiorentina ha offerto a Ribery un rinnovo a 2 milioni fino al 2022, ingaggio dunque dimezzato”

Oggi Nicolò Schira ha parlato del futuro di Franck Ribery sul suo profilo Twitter. La Fiorentina ha offerto un prolungamento di contratto al campione francese fino al 2022. La Viola vorrebbe ridurre il suo ingaggio del 50% (lui ora prende 4 milioni, Commisso gliene ha offerti 2 per la prossima stagione).

Ecco il tweet:

#Fiorentina have offered a contract extension until 2022 to Frank #Ribery. Viola would like to reduce his salary by 50% (he earns €4/year and President Commisso has offered €2M for the next season). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2021