23 Ottobre 2025

Schachner: “Viola in difficoltà. Kean è in calo e Dzeko è troppo vecchio. Stasera il Rapid deve vincere”

Kean e Dzeko

Redazione

23 Ottobre

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 15:15

di

L'ex calciatore Schachner introduce la sfida di Conference di stasera puntando il dito conto Kean e Dzeko

Walter Schachner, ex calciatore austriaco di Cesena, Torino e Avellino, tra le altre, ha parlato delle sue sensazioni sulla partita di stasera tra Rapid Vienna e Fiorentina a Radio FirenzeViola ecco le sue parole: “Adesso sono due squadre in crisi, anche se il Rapid una volta ha vinto con la Fiorentina”.

Aggiunge: “La Fiorentina può uscire dalla zona retrocessione, ma anche il Rapid ha dei problemi, perché non ha una punta che segna nonostante giochi bene, non vince. Nelle ultime 4 partite, dove il Rapid ha perso, la difesa non ha giocato bene, quindi la Fiorentina in velocità ha le due possibilità. L’ambiente sarà caldo, i tifosi del Rapid sono i migliori dell’Austria”.

Conclude: “Adesso mi sembra che la Fiorentina abbia delle infortuni. Dzeko è anziano. Kean l’anno scorso ha fatto un grande campionato quest’anno meno. La Fiorentina questa sera è favorita però il Rapid deve fare punti”

