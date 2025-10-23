Schachner: “Viola in difficoltà. Kean è in calo e Dzeko è troppo vecchio. Stasera il Rapid deve vincere”

Walter Schachner, ex calciatore austriaco di Cesena, Torino e Avellino, tra le altre, ha parlato delle sue sensazioni sulla partita di stasera tra Rapid Vienna e Fiorentina a Radio FirenzeViola ecco le sue parole: “Adesso sono due squadre in crisi, anche se il Rapid una volta ha vinto con la Fiorentina”.

Aggiunge: “La Fiorentina può uscire dalla zona retrocessione, ma anche il Rapid ha dei problemi, perché non ha una punta che segna nonostante giochi bene, non vince. Nelle ultime 4 partite, dove il Rapid ha perso, la difesa non ha giocato bene, quindi la Fiorentina in velocità ha le due possibilità. L’ambiente sarà caldo, i tifosi del Rapid sono i migliori dell’Austria”.

Conclude: “Adesso mi sembra che la Fiorentina abbia delle infortuni. Dzeko è anziano. Kean l’anno scorso ha fatto un grande campionato quest’anno meno. La Fiorentina questa sera è favorita però il Rapid deve fare punti”