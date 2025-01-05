Sceneggiata dei giornalisti napoletani a Firenze: cacciati dal Franchi? No, erano in una zona vietata

Stanno facendo il giro del web i video in cui due giornalisti napoletani vengono invitati a lasciare una zona di pre-filtraggio del Franchi al termine di Fiorentina-Napoli. Ma non si tratta di nessun...

Stanno facendo il giro del web i video in cui due giornalisti napoletani vengono invitati a lasciare una zona di pre-filtraggio del Franchi al termine di Fiorentina-Napoli. Ma non si tratta di nessun caso, tanto meno di una discriminazione legata alla fede calcistica. Semplicemente, i due giornalisti si trovavano in una zona del Franchi nella quale non si possono fare dirette senza autorizzazione. Nessun allontanamento, nessuno spintone o strattone per strappargli il pass, ma un invito a fare la diretta pochi metri più avanti per far rispettare le regole di sicurezza all'interno dell'impianto sportivo. Parlato è stato scortato fino a una zona franca, dove tutti i giornalisti delle emittenti televisive fanno le rispettive dirette. Infatti, dal video pubblicato, si possono notare altri giornalisti svolgere tranquillamente il proprio lavoro nella zona indicata dagli addetti alla sicurezza del Franchi. Di seguito la ricostruzione.

INIZIA L’AVVENTURA DI MARTINEZ QUARTA AL RIVER PLATE. IL DIFENSORE È ARRIVATO IN ARGENTINA

https://www.labaroviola.com/martinez-quarta-al-river-plate-ci-siamo-il-difensore-e-arrivato-in-argentina/283511/