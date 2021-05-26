Scanzi: "Fiorentina piazza meravigliosa e passionale, Gattuso potrebbe diventare idolo totale"

Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina è indubbiamente la notizia delle ultime ore, a commentarla anche il giornalista Andrea Scanzi

Il giornalista del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ha commentato sulla sua pagina Facebook, l'arrivo di Gennaro Gattuso alla Fiorentina. Queste le sue parole:

"Rino Gattuso è stato un grande campione e sarà sempre un galantuomo. Brava persona come poche, nel mondo del calcio. Forse pure troppo.

Ha mancato di un soffio la qualificazione in Champions League tanto col Milan quanto col Napoli. In entrambi i casi con un mix, assai raro, di errori e sfiga.

Il quinto posto col Napoli, arrivato dopo un terribile harakiri agonistico all’ultima giornata, gli brucerà in eterno. Brucia anche a chi gli vuole bene e neanche tifa Napoli: figuriamoci a lui.

Per molti Gattuso non è un buon allenatore. Può essere. Per me era e resta un uomo a cui voglio bene. E che stimo oltremodo. Vero, sanguigno, libero: ad averne, di persone così.

Ora è ufficiale: Ringhio Starr (cit) sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Piazza meravigliosa e anomala, scontrosa e passionale, dove potrebbe trovarsi a casa e diventare un idolo totale. Lo meriterebbe lui e lo meriterebbe la Viola.

Resisti, Rino. Non può piovere per sempre e tu, di battaglie, ne hai combattute tante. Vincendole quasi tutte. Saranno in tanti, a prescindere dalla panchina, a tifare per te."

GATTUSO HA CHIESTO DI RIPARTIRE DA VLAHOVIC, CASTROVILLI, QUARTA E AMRABAT

https://www.labaroviola.com/gattuso-fiorentina-notizia-inaspettata-per-noi-ripartira-da-castro-vlahovic-quarta-ed-amrabat/141108/