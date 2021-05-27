Scanzi: "Commisso pensa che il giornalista non debba criticare ma fare il volere del padrone"

Andrea Scanzi ha parlato dei temi centrali di casa Fiorentina, dal nuovo allenatore Gattuso a Rocco Commisso

Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla situazione attuale in casa Fiorentina:

“Secondo me Gattuso è perfetto per la Fiorentina, non avrà la pressione del risultato e non deve subito vincere la Champions League. Firenze per questo gli perdonerà qualche errore, vedo un legame che secondo me può funzionare molto bene. Ribery secondo me può far comodo sia nello spogliatoio che in campo, farei come ha fatto il Milan con Ibra. Gli andrebbe rinnovato il contratto. Commisso? Bizzarro, crede che i giornalisti non debbano fare informazione ma fare quello che il padrone vuole e chiede. Sono vicino a chi è stato attaccato”

GATTUSO A FIRENZE? ASPETTA OK DA DE LAURENTIIS, LE ULTIME

https://www.labaroviola.com/gattuso-aspetta-autorizzazione-di-de-laurentiis-per-arrivare-a-firenze-e-vedere-il-centro-sportivo/141280/