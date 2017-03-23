Tra Savic e Vidic ecco Milenkovic. Il centrale di difesa che sogna la strada di Jovetic

Sì parla molto della Fiorentina, voglio fare bene in serie A ma adesso voglio solo vincere il campionato qui" così ha parlato Milenkovic

Sulle orme di Jovetic, Ljajic e Savic. Nikola Milenkovic, difensore centrale classe ’97, immagina già il suo futuro in maglia viola: «So bene che alcuni ex giocatori del Partizan, in diversi ruoli, hanno lasciato il segno alla Fiorentina e spero di seguire la loro strada. E poi la Serie A è uno dei campionati migliori d’Europa». Le dichiarazioni arrivano dalla Serbia e anticipano l’arrivo previsto a fine stagione del calciatore già acquistato dalla società dei fratelli Della Valle per circa 5 milioni di euro. Ed è già stato fissato anche un diritto del 15% a favore del Partizan sul prezzo dell’eventuale futura rivendita.

Molto forte fisicamente e bravo di testa, è già stato paragonato a Savic (in maglia viola dal 2102 al 2015) e Vidic, la Fiorentina è nel suo futuro, ma per ora Milenkovic si concentra sul duello d’alta classifica del campionato serbo: «Al momento sto pensando esclusivamente al Partizan. Si parla tanto della Fiorentina ma c’è ancora un po’ di tempo. Per adesso la mia testa è ai prossimi impegni perché non dobbiamo rinunciare a lottare per il vertice contro la Stella Rossa».

Corriere dello Sport